В Улан-Удэ многодетной семье погорельцев построили дом

В Улан-Удэ многодетной семье Поздняковых построили дом. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля у семьи, которая воспитывает 9 детей, сгорел дом. Старшей дочери 20 лет, младшему ребёнку всего годик. Огонь заметил вернувшийся домой брат. Пламя быстро распространялось, взрослые схватили детей и выбежали из дома.
фото после пожара
Погорельцы обратились за помощью к неравнодушным людям и объявили сбор. Также помочь им решились чиновники из администрации города. Они отдали свой однодневный заработок многодетной семье. Вскоре нужная сумма для строительства была собрана.
Сегодня строительство дома уже завершено, остались отделочные работы и установка котла для отопления, а также приобретение мебели. В гости к погорельцам сходил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Ещё построили баню, которой до пожара не было, только планировали, - говорит глава семьи Виталий. - Спасибо всем, кто откликнулся и помог.
Осмотрев дом и пообщавшись с семьёй Поздняковых, Игорь Шутенков пожелал хозяевам счастливой благополучной жизни в новом доме и крепкого здоровья, сообщает управление по информационной политике.