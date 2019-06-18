Вход на форум «Армия-2019» в Улан-Удэ будет свободным
В Улан-Удэ 28-29 июня на аэродроме «Восточный» состоится военно-технический форум «Армия-2019».
Зрителям продемонстрируют современные образцы вооружения и военной техники 36 армии Восточного военного округа и «танковый вальс» - синхронные манёвры танков под музыку.
Открытие форума состоится 28 июня. Посетители увидят «танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-72Б. Запланированы показательные выступления разведывательных подразделений, десантирование военнослужащих десантно-штурмового соединения, развертывание назёмных станций ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), полёты вертолётов Улан-удэнского авиазавода.
Гостям форума представится уникальная возможность увидеть новейший зенитный ракетный комплекс «БУК-М2» и тяжёлую огнеметную систему «Буратино».
Помимо этого, будут представлены оперативно-тактический комплекс «Искандер», станция радиопомех «Ртуть -БМ», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», САУ «Мста-С» Т-72Б, БМП-2. Всего гостям форума будет представлено свыше 30 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Всего в дни проведения форума выставят свыше 30 единиц военной техники. Также свою технику представят также Улан-Удэнский авиазавод и ДОСААФ.
На площадках форума развернётся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Творческие коллективы города выступят с концертной программой. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни.
Вход для всех желающих бесплатный.
Улан-удэнцы увидят «танковый вальс» и военную технику
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