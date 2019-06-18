Приангарье отметило Троицу

Общество, Фото: пресс-служба Министерства культуры и архивов Иркутской области

Областной праздник посетило более двух тысяч человек



16 июня в селе Анга Качугского района Иркутской области прошёл областной народный праздник «Троица». Его посетило более двух тысяч человек.



Начался он с Божественной Литургии в Свято-Иннокентьевском храме. На службу собрались местные жители, паломники и гости из разных уголков Прибайкалья. За процессией также наблюдали исследователи истории крепости Форт-Росс Эми Леммер и Робин Джой Веллман, которые специально приехали на праздник из Соединённых Штатов Америки. Гости Приангарья были растроганы до слез, когда узнали, что присутствуют на родине Святителя Иннокентия (Вениаминова), первого православного епископа Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки.



После Литургии возле храма прихожан встретили творческие коллективы с традиционной троечной песней «Да поляти стрела», состоялось шествие к месту проведения народных гуляний. Главная площадка была организована прямо в отрытом поле. Впервые в этом году ее разбили на несколько интерактивных зон.



Состоялся концерт, который шёл почти пять часов. На сцене выступили 34 творческих коллектива из Саянска, Черемхово, Иркутска, Ангарского городского округа, Жигаловского, Заларинского, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского и Боханского районов.



На главной площадке праздника муниципальные образования Качугского района организовали красочные торговые ряды. Они украсили павильоны в народном стиле и показали свои кулинарные изыски. На прилавках красовались румяные пироги, копчёная рыба, молочные продукты, мёд, орехи и разнообразные сладости. Состоялся конкурс на «Самый целебный напиток». Первое место в нём заняли жители Качугского городского поселения, второе досталось Зареченскому и Карлукскому муниципальным образованиям, третье завоевало Качугское сельское поселение. Также прошёл конкурс на бренд территории «Сокровище земли Качугской». В этом состязании победило Залогское сельское поселение, второе место разделили Манзурское и Харбатовское сельские поселения, а на третьем оказались сразу четыре муниципальных образования – Ангинское, Бутаковское, Карлукское и Качугское городские поселения.



Впервые в этом году активно работали интерактивные площадки под названием «Троичные обряды». Творческие коллективы демонстрировали театрализованные обряды с вовлечением зрителей. С давних пор люди прославляли и оберегали лес, а больше всего любили берёзу – символ добра, любви и чистоты. Поэтому все обряды, проведённые на празднике, были посвящены этому дереву и выстроены в хронологическом порядке: «Завивание и развивание берёзки», «Кумление», «Выбор старшей кумы», «Прощание с берёзкой», «Обряд плетения венков». Провели обряды два коллектива Иркутского областного Дома народного творчества – фольклорный ансамбль «Оберег» под руководством Натальи Дмитриевой и народная фолк-группа «Зарев Цвет» под руководством Елены Баруткиной.



Внимание зрителей привлекала интерактивная площадка «Молодецкие забавы», где мужчины мерялись силой. Клуб реконструкции сибирского танца разучил с гостями праздника старинные плясы. На детской площадке «Золотые ворота» дети были вовлечены в традиционные народные игры.



Кроме того, была организована выставка-ярмарка работ 32 мастеров народных ремёсел, творческих коллективов, преподавателей детских художественных школ из 6 муниципальных образований Иркутской области – Иркутска, Черемхово, Саянска, Усолья-Сибирского, Качугского и Заларинского районов. Они представили различные виды ремёсел, в том числе гончарное искусство, художественную обработку бересты и дерева, вышивку, резьбу по кости, бисероплетение. Состоялись мастер-классы по изготовлению зелёного ангела, ткачеству на бердо, росписи пряников.



Завершился праздник троичным ходом к реке Анга, где были совершены обряды – топление берёзы, прощание с берёзой и бросание венков. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Иркутской области.

