В Бурятии прошёл чемпионат по дзюдо

В спортивном мероприятии участвовали больше 200 человек
В начале ноября в Бурятии прошёл чемпионат и первенство по дзюдо. Соревнования собрали более 200 участников из 12 муниципальных образований Бурятии.
В командном зачёте первое место заняла спортивная школа «Иппон», второе место у Кабанской спортивной школы по борьбе, третье место завоевал спортивный клуб городского Дворца детского юношеского творчества «Кодокан». Об этом сообщают в минспорте республики.
О том, как проходило прослушивание, и с какими трудностями пришлось столкнуться, девушка поведала в интервью «Байкал-Daily». ФОТО, ВИДЕО
В спортивном мероприятии участвовали больше 200 человек
Мероприятие проводилось в Закаменске
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По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады
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