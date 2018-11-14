В Бурятии прошёл чемпионат по дзюдо



В командном зачёте первое место заняла спортивная школа «Иппон», второе место у Кабанской спортивной школы по борьбе, третье место завоевал спортивный клуб городского Дворца детского юношеского творчества «Кодокан». Об этом сообщают в минспорте республики.



В начале ноября в Бурятии прошёл чемпионат и первенство по дзюдо. Соревнования собрали более 200 участников из 12 муниципальных образований Бурятии.