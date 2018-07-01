Мастер из Улан-Удэ претендует на звание лучшего штукатура Сибири

Лучшие сварщики, штукатуры и каменщики со всей Сибири приехали в Новосибирск. Город впервые принимает окружной этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер»



По некоторым специальностям участников так много, что они соревнуются в три смены. Работу оценивают специалисты с помощью самого современного оборудования.



Елена приехала в Новосибирск из Улан-Удэ, чтобы посоревноваться с лучшими штукатурами со всей Сибири. В конкурсах профмастерства такого масштаба участвует впервые.



- Находишься в маленьком напряжении и следишь за временем. А так — всё привычно, всё обычно, — делится впечатлениями штукатур Елена Пантелеева.



Проверять работу участников будут не только привычными методами, но и с помощью современных технологий, разработанных в Новосибирске.



- Мы отсканировали поверхности для штукатуров до того как они начали их штукатурить, и отсканируем после. И члены жюри смогут использовать этот критерий при выборе победителя, — отмечает генеральный директор Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Мария Бирюкова.



В конкурсе «Строймастер» соревнуются штукатуры, каменщики и сварщики. Кстати, именно конкурс сварщиков оказался самым массовым — приехали 30 участников. Задания выполняют в несколько смен.



Результаты станут известны 29 июня. А победители Сибирского этапа отправятся в Москву на всероссийские соревнования, сообщает nsknews.info.

