Понтонеры Бурятии вышли на полевые сборы

В ходе практической части учебных мероприятий военные инженеры выполняют нормативы по развертыванию паромных переправ для дальнейшей переброски автомобильной и гусеничной техники через водные преграды



На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа стартовали сборы с военнослужащими понтонно-переправочных подразделений инженерных войск округа.



Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено порядка 1000 человек, задействовано около 300 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.



Профессиональное мастерство в наведении переправ понтонеры оттачивают в Республике Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Сахалинской области.



В ходе практической части сборов военные инженеры выполняют нормативы по развертыванию паромных переправ, в частности ППС-84, ПМП, для дальнейшей переброски автомобильной и гусеничной техники через водные преграды.



Также отрабатываются задачи по проведению инженерной разведки с использованием современных миноискателей «Коршун» на маршруте движения расчетов и в местах наведения понтонных переправ.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, при проведении части практических занятий будут отработаны вводные по отражению нападения групп условных террористов, а также постановке дымовых завес для маскировки понтонных переправ, сообщает ТК «Звезда».

