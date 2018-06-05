В ходе практической части учебных мероприятий военные инженеры выполняют нормативы по развертыванию паромных переправ для дальнейшей переброски автомобильной и гусеничной техники через водные преграды
На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа стартовали сборы с военнослужащими понтонно-переправочных подразделений инженерных войск округа.
Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено порядка 1000 человек, задействовано около 300 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.
Профессиональное мастерство в наведении переправ понтонеры оттачивают в Республике Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Сахалинской области.
В ходе практической части сборов военные инженеры выполняют нормативы по развертыванию паромных переправ, в частности ППС-84, ПМП, для дальнейшей переброски автомобильной и гусеничной техники через водные преграды.
Также отрабатываются задачи по проведению инженерной разведки с использованием современных миноискателей «Коршун» на маршруте движения расчетов и в местах наведения понтонных переправ.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, при проведении части практических занятий будут отработаны вводные по отражению нападения групп условных террористов, а также постановке дымовых завес для маскировки понтонных переправ, сообщает ТК «Звезда».
Понтонеры Бурятии вышли на полевые сборы
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