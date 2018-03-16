Водителям Бурятии напомнили об использования светоотражателей





Данная мера направлена на повышение безопасности участников дорожного движения, так как нередки случаи, когда водители получают травмы и гибнут при нахождении на проезжей части из-за поломки автомобиля или ДТП. Как правило, такие происшествия чаще всего происходят в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, напомнили в УГИБДД республики.



Во избежание трагедий на дороге водителям следует позаботиться о собственной безопасности и приобрести светоотражающий жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014. Такой жилет не занимает много места в автомобиле, и может спасти водителя в аварийной ситуации. Яркий жилет сделает видимым человека на дороге в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а водитель будет иметь возможность снизить скорость и избежать наезда.

Госавтоинспекция Бурятии напоминает, что с 18 марта 2018 года вступают в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которых водители обязаны надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке или дорожно-транспортном происшествии вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине.