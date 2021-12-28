В Иркутске опечатали «СильверМОЛЛ» из-за противопожарных нарушений

- Материалы для рассмотрения направлены в Свердловский районный суд Иркутска. Протокол о временном запрете деятельности торгового центра в качестве необходимой меры обеспечения по делу об административном производстве в связи с угрозой жизни и здоровью неопределённому кругу лиц приведён в исполнение инспекторами государственного пожарного надзора. Входные двери опечатаны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.















В Иркутске временно закрыли крупный ТРЦ «СильверМОЛЛ». Проверка МЧС выявила в здании более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности.Ранее руководству торгово-развлекательного центра выдавалось предписание об устранении нарушений, связанных с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов. Нарушения не были устранены, также выявлены новые.