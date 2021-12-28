В Иркутске опечатали «СильверМОЛЛ» из-за противопожарных нарушений

Сотрудники МЧС выявили более 30 нарушений
В Иркутске временно закрыли крупный ТРЦ «СильверМОЛЛ». Проверка МЧС выявила в здании более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности.
- Материалы для рассмотрения направлены в Свердловский районный суд Иркутска. Протокол о временном запрете деятельности торгового центра в качестве необходимой меры обеспечения по делу об административном производстве в связи с угрозой жизни и здоровью неопределённому кругу лиц приведён в исполнение инспекторами государственного пожарного надзора. Входные двери опечатаны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Ранее руководству торгово-развлекательного центра выдавалось предписание об устранении нарушений, связанных с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов. Нарушения не были устранены, также выявлены новые.
Бурятия вошла в «золотую» 30-ку победителей
Сотрудники МЧС выявили более 30 нарушений
В кафе нашли нарушения профилактических мероприятий
МегаФон более чем в 2 раза увеличил скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов на Байкале
Главная цель разработчиков – сохранение культурного наследия
Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам
Законопроект разработало минэкономики
Указ о ковидных послаблениях подписал Игорь Кобзев
Вагоны сошли на путях необщего пользования
СберМаркет запустил доставку заказов на собачьих упряжках
Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой
По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos, 34% россиян по-прежнему на Новый год мечтают получить в подарок смартфон
Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Банк расширяет возможности рефинансирования для клиентов