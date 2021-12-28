 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

В Иркутске опечатали «СильверМОЛЛ» из-за противопожарных нарушений

В Иркутске опечатали «СильверМОЛЛ» из-за противопожарных нарушений
Бизнес,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сотрудники МЧС выявили более 30 нарушений

В Иркутске временно закрыли крупный ТРЦ «СильверМОЛЛ». Проверка МЧС выявила в здании более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности.

- Материалы для рассмотрения направлены в Свердловский районный суд Иркутска. Протокол о временном запрете деятельности торгового центра в качестве необходимой меры обеспечения по делу об административном производстве в связи с угрозой жизни и здоровью неопределённому кругу лиц приведён в исполнение инспекторами государственного пожарного надзора. Входные двери опечатаны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Ранее руководству торгово-развлекательного центра выдавалось предписание об устранении нарушений, связанных с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов. Нарушения не были устранены, также выявлены новые.




торговый центр МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Три бурятских турмаршрута стали победителями российского проекта
Три бурятских турмаршрута стали победителями российского проекта
Бизнес, 28.12.2021
Бурятия вошла в «золотую» 30-ку победителей
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за отсутствия запаса масок
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за отсутствия запаса масок
Бизнес, 28.12.2021
В кафе нашли нарушения профилактических мероприятий
Мобильный интернет на берегах Байкала стал ещё быстрее
Мобильный интернет на берегах Байкала стал ещё быстрее
Бизнес, 28.12.2021
МегаФон более чем в 2 раза увеличил скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов на Байкале
В России создадут видеоигру по мотивам бурятского эпоса «Гэсэр»
В России создадут видеоигру по мотивам бурятского эпоса «Гэсэр»
Бизнес, 27.12.2021
Главная цель разработчиков – сохранение культурного наследия
Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей
Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей
Бизнес, 27.12.2021
Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам
Российские ИП с инвалидностью получат спецподдержку
Российские ИП с инвалидностью получат спецподдержку
Бизнес, 27.12.2021
Законопроект разработало минэкономики
В Иркутской области отменили QR-коды при входе в ТРЦ
В Иркутской области отменили QR-коды при входе в ТРЦ
Бизнес, 27.12.2021
Указ о ковидных послаблениях подписал Игорь Кобзев
В Иркутской области предприятие оштрафовали за сход вагонов
В Иркутской области предприятие оштрафовали за сход вагонов
Бизнес, 26.12.2021
Вагоны сошли на путях необщего пользования
В Сибири появилась доставка на собачьих упряжках
В Сибири появилась доставка на собачьих упряжках
Бизнес, 25.12.2021
СберМаркет запустил доставку заказов на собачьих упряжках
В Улан-Удэ прикроют СПА-комплекс, где пострадали отдыхающие
В Улан-Удэ прикроют СПА-комплекс, где пострадали отдыхающие
Бизнес, 24.12.2021
Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой
Что тебе подарить: Какие «умные» гаджеты покупают в МегаФоне
Что тебе подарить: Какие «умные» гаджеты покупают в МегаФоне
Бизнес, 24.12.2021
По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos, 34% россиян по-прежнему на Новый год мечтают получить в подарок смартфон
Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов
Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов
Бизнес, 24.12.2021
Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении
Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Бизнес, 24.12.2021
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Сбер запустил программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми
Сбер запустил программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми
Бизнес, 24.12.2021
Банк расширяет возможности рефинансирования для клиентов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^