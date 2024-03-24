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Житель Бурятии смог угнать сломанный автомобиль

Житель Бурятии смог угнать сломанный автомобиль
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он на нём даже смог покататься

Днём 21 марта 55-летний житель Баргузинского района Бурятии заявил в полицию об угоне его внедорожника отечественного производства. Машина была угнана с лесной дороги, где он оставил её из-за поломки и пешком ушёл домой.

Полицейские установили подозреваемого – 38-летнего рабочего лесозаготовительной бригады, находившейся в нескольких километрах от места происшествия.

Выяснилось, что ночью он набрёл на чужой автомобиль, двери которого хозяин не запер, и, имея опыт вождения и ремонта отечественных автомобилей, завёл его. На авто мужчина направился сначала в один населённый пункт, затем в другой. А в итоге – бросил забуксовавшее авто на обратной дороге в лесу и вернулся в вагончик по месту работы.

Пропажу внедорожника на следующий день обнаружил сын заявителя, отправившийся в лес починить и забрать машину.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъяли и вернули владельцу.

В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что подозреваемый ранее был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. В содеянном он признался.
угон

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