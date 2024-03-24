Жительницу Бурятии оштрафовали за продажу домашнего алкоголя

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина полностью признала вину



Жительница Баргузинского района признана виновной по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Продажа спиртосодержащей продукции».



Судом установлено, что женщина продавала жидкость домашнего приготовления.



Сельчанка полностью признала вину в совершении административного правонарушения. При назначении наказания суд учёл характер совершённого административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность.



В результате её оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.



Постановление не вступило в законную силу.

