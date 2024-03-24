24 марта

23 марта

22 марта

Популярное

Жительницу Бурятии оштрафовали за продажу домашнего алкоголя

Жительницу Бурятии оштрафовали за продажу домашнего алкоголя
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина полностью признала вину

Жительница Баргузинского района признана виновной по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Продажа спиртосодержащей продукции».

Судом установлено, что женщина продавала жидкость домашнего приготовления.

Сельчанка полностью признала вину в совершении административного правонарушения. При назначении наказания суд учёл характер совершённого административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

В результате её оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.

Постановление не вступило в законную силу.
суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области поезда насмерть сбили двух человек
В Иркутской области поезда насмерть сбили двух человек
Происшествия, 24.03.2024
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Житель Иркутской области спрятал от бурятских таможенников рыбу
Житель Иркутской области спрятал от бурятских таможенников рыбу
Происшествия, 24.03.2024
Мужчина спрятал рыбу в нише для запасного колеса 
В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»
В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия, 24.03.2024
Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в России
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
Происшествия, 23.03.2024
Пожар произошёл в центре города
В Бурятии в ДТП пострадал человек
В Бурятии в ДТП пострадал человек
Происшествия, 23.03.2024
Авария произошла утром  
Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик
Пожилую улан-удэнку истязает её сын-алкоголик
Происшествия, 22.03.2024
О ходе проверки будет доложено лично главе СК России
Иркутской области пьяный водитель BMW врезался в остановку и сбил мужчину
Иркутской области пьяный водитель BMW врезался в остановку и сбил мужчину
Происшествия, 22.03.2024
Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение
Улан-удэнец до смерти избил своего гостя
Улан-удэнец до смерти избил своего гостя
Происшествия, 22.03.2024
Расправа произошла в 112 микрорайоне
В Бурятии водитель под «кайфом» пытался откупиться взяткой
В Бурятии водитель под «кайфом» пытался откупиться взяткой
Происшествия, 22.03.2024
Мужчина предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^