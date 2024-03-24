Женщина полностью признала вину
Жительница Баргузинского района признана виновной по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Продажа спиртосодержащей продукции».
Судом установлено, что женщина продавала жидкость домашнего приготовления.
Сельчанка полностью признала вину в совершении административного правонарушения. При назначении наказания суд учёл характер совершённого административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
В результате её оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Жительницу Бурятии оштрафовали за продажу домашнего алкоголя
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Женщина полностью признала вину
Мужчина спрятал рыбу в нише для запасного колеса
Был повреждён электрокабель
Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в России
Взрывотехники произвели осмотр в торговом центре
Авария произошла на перевале Пыхта
Пожар произошёл в центре города
Авария произошла утром
Преступление произошло ещё в 2001 году
Мужчина упал с лестницы
О ходе проверки будет доложено лично главе СК России
Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение
Расправа произошла в 112 микрорайоне
Мужчина предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч