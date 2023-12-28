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Прилетевший из Владивостока Boeing сел в аэропорту Читы со второй попытки

Происшествия, 
Обошлось без пострадавших

Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Владивосток – Чита – Владивосток сел в читинском аэропорту со второй попытки. Произошло это утро 28 декабря.

- На воздушном судне Boeing 737 при заходе на посадку в аэропорту Читы сработала система предупреждения о приближении к земле. Самолёт зашёл на второй круг и произвёл благополучную посадку, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
самолеты

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