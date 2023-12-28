Обошлось без пострадавших
Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Владивосток – Чита – Владивосток сел в читинском аэропорту со второй попытки. Произошло это утро 28 декабря.
- На воздушном судне Boeing 737 при заходе на посадку в аэропорту Читы сработала система предупреждения о приближении к земле. Самолёт зашёл на второй круг и произвёл благополучную посадку, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Прилетевший из Владивостока Boeing сел в аэропорту Читы со второй попытки
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