Прилетевший из Владивостока Boeing сел в аэропорту Читы со второй попытки

Обошлось без пострадавших



Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Владивосток – Чита – Владивосток сел в читинском аэропорту со второй попытки. Произошло это утро 28 декабря.



- На воздушном судне Boeing 737 при заходе на посадку в аэропорту Читы сработала система предупреждения о приближении к земле. Самолёт зашёл на второй круг и произвёл благополучную посадку, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.



Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

