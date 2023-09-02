В Братске мастера производственного участка будут судить за гибель рабочего

Уголовное дело передано в суд



В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении мастера производственного участка одной из коммерческих компаний. Он обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».



По версии следствия, 10 декабря 2021 года рабочий, находясь на территории производственного участка алюминиевого завода, управлял неисправным автопогрузчиком, который не соответствовал требованиям промышленной безопасности и безопасной эксплуатации.



- Выполняя работы по транспортировке алюминиевых отходов, не предусмотренные нарядом-допуском, при бесконтрольном со стороны мастера производственного участка передвижении, допустил столкновение с коллектором газохода, отчего получил травмы не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В ходе следствия было установлено, что у автопогрузчика кустарным способом демонтирована верхняя часть рамы кабины, срезана мачта грузоподъёмного механизма, изменено заводское расположение головного освещения, указателей поворотов и освещения задних фонарей автопогрузчика, отсутствовало заводское расположение зеркал заднего вида.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





