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В Братске произошла массовая драка с участием подростков

В Братске произошла массовая драка с участием подростков
Происшествия,  Фото:«Первый в Братске»
Конфликт произошёл во время встречи тик-токера с подписчиками

В Братске произошла массовая драка. Правоохранительные органы установили, что среди её участников были несовершеннолетние.

Инцидент произошёл 29 августа около драматического театра. Как сообщил местный паблик «Первый в Братске», там проходила встреча тик-токера с подписчиками. Конфликт вспыхнул одним из членов команды блогера и прохожим.

«Предположительно, конфликт начался из-за брошенной бумажки или длинных волос избитого. На конфликт приезжала «скорая» помощь», - говорится в сообщении.



В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

- По данным сотрудников межмуниципального управления МВД России «Братское», конфликтная ситуация между гражданами произошла после мероприятия. В результате внезапно возникших неприязненных отношений один из участников встречи получил травмы и обратился в медучреждение. В настоящее время полицейскими установлены основные участники инцидента. Решается вопрос о квалификации их действий с точки зрения законодательства, - отметили в ведомстве.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


Братск драка Иркутская область

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