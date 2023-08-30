В Братске произошла массовая драка с участием подростков













В Братске произошла массовая драка. Правоохранительные органы установили, что среди её участников были несовершеннолетние.Инцидент произошёл 29 августа около драматического театра. Как сообщил местный паблик «Первый в Братске», там проходила встреча тик-токера с подписчиками. Конфликт вспыхнул одним из членов команды блогера и прохожим.«Предположительно, конфликт начался из-за брошенной бумажки или длинных волос избитого. На конфликт приезжала «скорая» помощь», - говорится в сообщении.В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.- По данным сотрудников межмуниципального управления МВД России «Братское», конфликтная ситуация между гражданами произошла после мероприятия. В результате внезапно возникших неприязненных отношений один из участников встречи получил травмы и обратился в медучреждение. В настоящее время полицейскими установлены основные участники инцидента. Решается вопрос о квалификации их действий с точки зрения законодательства, - отметили в ведомстве.Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.