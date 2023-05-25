Автоавария произошла в Тункинском районе
В Тункинском районе Бурятии в ДТП попала машина скорой помощи, которая везла пациента в больницу. Подробности сообщили в группе «Тунка-инфо».
Накануне, 24 мая в селе Кырен медики везли пациента в больницу, когда в скорую въехал автомобиль «Фольксваген». За рулём авто находилась 37-летняя женщина.
Обошлось без серьёзных последствий. Лишь у водителя «Фольксвагена» зафиксированы ушибы.
Подробности аварии устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта в Кабанском районе произошло смертельное ДТП с участием скорой. На федеральной трассе столкнулись скорая, перевозившая пациента, и большегруз «Вольво». Погибли водитель автомобиля скорой помощи и женщина, сопровождавшая пациента.
В Бурятии в ДТП попала машина скорой, которая везла пациента
Происшествия, Фото:
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