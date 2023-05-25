25 мая

24 мая

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В Бурятии в ДТП попала машина скорой, которая везла пациента

В Бурятии в ДТП попала машина скорой, которая везла пациента
Происшествия,  Фото:"Тунка-инфо"
Автоавария произошла в Тункинском районе

В Тункинском районе Бурятии в ДТП попала машина скорой помощи, которая везла пациента в больницу. Подробности сообщили в группе «Тунка-инфо».

Накануне, 24 мая в селе Кырен медики везли пациента в больницу, когда в скорую въехал автомобиль «Фольксваген». За рулём авто находилась 37-летняя женщина.

Обошлось без серьёзных последствий. Лишь у водителя «Фольксвагена» зафиксированы ушибы.

Подробности аварии устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта в Кабанском районе произошло смертельное ДТП с участием скорой. На федеральной трассе столкнулись скорая, перевозившая пациента, и большегруз «Вольво». Погибли водитель автомобиля скорой помощи и женщина, сопровождавшая пациента.
ДТП скорая помощь

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