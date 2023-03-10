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В минздраве Бурятии прокомментировали смертельное ДТП со «скорой»

В минздраве Бурятии прокомментировали смертельное ДТП со «скорой»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль скорой помощи вёз пациента из отдалённого района в Улан-Удэ

Минздрав Бурятии взял под контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в страшном ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла утром 10 марта в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал»: там столкнулись «скорая», перевозившая пациента, и большегруз «Вольво». Погибли водитель автомобиля скорой помощи и женщина, сопровождавшая пациента.

Также в автомобиле скорой находились сам пациент, которого везли в Улан-Удэ, медик и ещё одна сопровождающая женщина. Они получили травмы и были госпитализированы.

- Бригада Тункинской центральной районной больницы осуществляла медицинскую эвакуацию пациента в Улан-Удэ. Оказание медицинской помощи всем пострадавшим находится под контролем минздрава, и весь объём необходимого лечения обеспечивается. К сожалению, от полученных травм скончался водитель службы скорой помощи Югдуров Юрий Шарипович и сопровождающая родственница пациента, - сообщили в минздраве республики. – От имени всего медицинского сообщества выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Соболезнования семье погибшего на служебном посту водителя скорой помощи выразили также администрация и совет депутатов Тункинского района.

ДТП смерть

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