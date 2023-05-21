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В Бурятии на пожаре рванули баллончики с газом и банки с краской

В Бурятии на пожаре рванули баллончики с газом и банки с краской
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по РБ, "Курумкан-инфо"
Крупный пожар произошёл на складе магазина

Крупный пожар произошёл 20 мая в селе Курумкан в Бурятии. Там полыхал склад магазина.

Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило складское помещение и баню на соседнем участке, была угроза распространения огня на другие строения.

- Тушение пожара осложнялось большой пожарной нагрузкой склада, сильным задымлением и высокой температурой, из-за которой разгерметизировались лакокрасочные изделия и бытовые баллончики с газом. В результате происходили хлопки и вспышки пламени, что способствовало увеличению площади горения, - сообщили в 18-м Курумканском отряде Государственной противопожарной службы Бурятии.

 
«Курумкан-инфо» сообщает, что в результате пожара уничтожены склад на улице, кровля магазина и баня. Обгорели склад внутри магазина и котельная

Пожарным удалось отстоять от огня магазин, соседний магазин и жилые дома на соседних участках

В Главном управлении МЧС по Бурятии уточнили, что пожар ликвидирован на площади 352 кв. м.

Причина и ущерб устанавливаются. 


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