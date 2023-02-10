Тело обнаружили пожарные
Вечером 9 февраля произошёл пожар в двухквартирном доме в селе Корсаково Кабанского района Бурятии. В горящей квартире пожарные обнаружили тело погибшего 52-летнего мужчины.
- На момент прибытия первого подразделения из окон одной из квартир шёл дым. В ходе тушения пожара. На полу в комнате работниками пожарной охраны обнаружен мужчина 1970 года рождения без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В течение получаса возгорание было ликвидировано на площади 56 квадратных метров.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 февраля в селе Тарбагатай сгорел дом. Пожар унёс жизнь пятимесячного младенца.
Ночью 2 февраля в СНТ «Звезда» в Заиграевском районе произошёл пожар в жилом доме. Внутри возле печи было обнаружено тело 38-летнего хозяина дома.
В Бурятии курильщик погиб на пожаре
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