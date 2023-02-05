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В Бурятии младенец погиб в огне, пока мать пила в гостях

В Бурятии младенец погиб в огне, пока мать пила в гостях
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
После трагедии с погибшим на пожаре грудным ребёнком возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после трагедии в селе Тарбагатай. Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 4 февраля там сгорел частный дом, в огне погибла девочка, которой не было и полугода.

 
В следственном управлении раскрыли подробности трагедии. Выяснилось, что многодетная мать оставила троих маленьких детей одних, а сама ушла в гости к соседям на гулянку. Находясь без присмотра, один из детей случайно плеснул в печь бензином (который взрослые почему-то не убрали из свободного доступа).

- По данным следствия, в сгоревшем доме проживала женщина с пятью малолетними детьми и сожителем. 4 февраля взрослые ушли в гости к соседям, где стали употреблять спиртные напитки. Двоих детей на время они отвели к знакомым, а в доме без присмотра оставили троих малышей. При этом внутри топилась печь. Спустя некоторое время одному мальчику стало жарко, и он решил затушить огонь в печи, взял стоявшую на холодильнике бутылку с жидкостью, предполагая, что там вода, и плеснул в топку. Однако в бутылке находился бензин. Из-за вырвавшегося пламени произошло возгорание деревянных конструкций дома. Два ребёнка смогли выбежать на улицу, но внутри осталась маленькая девочка, которая погибла, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Оставшиеся четверо детей изъяты из семьи и отправлены в социально-реабилитационный центр. Как уже сообщалось, в отношении матери готовится иск о лишении родительских прав
смерть причинение смерти по неосторожности

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