В Бурятии младенец погиб в огне, пока мать пила в гостях

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после трагедии в селе Тарбагатай. Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 4 февраля там сгорел частный дом, в огне погибла девочка, которой не было и полугода.
В следственном управлении раскрыли подробности трагедии. Выяснилось, что многодетная мать оставила троих маленьких детей одних, а сама ушла в гости к соседям на гулянку. Находясь без присмотра, один из детей случайно плеснул в печь бензином (который взрослые почему-то не убрали из свободного доступа).
- По данным следствия, в сгоревшем доме проживала женщина с пятью малолетними детьми и сожителем. 4 февраля взрослые ушли в гости к соседям, где стали употреблять спиртные напитки. Двоих детей на время они отвели к знакомым, а в доме без присмотра оставили троих малышей. При этом внутри топилась печь. Спустя некоторое время одному мальчику стало жарко, и он решил затушить огонь в печи, взял стоявшую на холодильнике бутылку с жидкостью, предполагая, что там вода, и плеснул в топку. Однако в бутылке находился бензин. Из-за вырвавшегося пламени произошло возгорание деревянных конструкций дома. Два ребёнка смогли выбежать на улицу, но внутри осталась маленькая девочка, которая погибла, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Оставшиеся четверо детей изъяты из семьи и отправлены в социально-реабилитационный центр. Как уже сообщалось, в отношении матери готовится иск о лишении родительских прав.