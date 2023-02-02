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В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины

В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия, 
Обстоятельства пожара выясняются

Сегодня ночью в СНТ «Звезда» в Заиграевском районе Бурятии произошёл пожар в жилом доме, унёсший жизнь 38-летнего мужчины.

На момент прибытия пожарных дом и крыша гаража горели полностью, также существовала угроза перехода огня на соседнее здание.

- В ходе тушения возле печи обнаружено тело 38-летнего хозяина дома. В результате пожара произошло обрушение перекрытия, дом выгорел полностью, уничтожена кровля гаража. Всего к ликвидации привлекались 18 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.

Обстоятельства и причина пожара устанавливают дознаватели МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 января в Хоринском районе на месте пожара в местности Шара-Хунды обнаружили тела двух мужчин, 58 лет и 61 года.


пожар смерть

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