За рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав
Днём 17 января в Иволгинском районе Бурятии грузовик, который занесло на дороге, сбил 10-летнего мальчика. Наезд произошёл в селе Оронгой.
За рулём грузовика находился молодой человек, не имеющий водительских прав.
- 21-летний водитель Toyota Dyna, не имеющий прав управления транспортом, следуя по улице Почтовая в селе Оронгой, при торможении допустил занос автомобиля с последующим наездом на шедшего по краю проезжей части во встречном направлении 10-летнего пешехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате наезда у мальчика диагностированы переломы лучевой кости. Он был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло жуткое ДТП в Окинском районе: там «УАЗ» слетел с дороги в большой овраг.
В Бурятии грузовик, который занесло на дороге, сбил ребёнка
Происшествия, Фото:
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