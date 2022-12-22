В Улан-Удэ полночи искали 84-летнего дедушку с потерей памяти



Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» помогли вернуться домой 84-летнему жителю бурятской столицы. А обнаружил его неравнодушный водитель такси.



Всё произошло вечером 20 декабря. Пожилой мужчина ушёл из дома и не вернулся.



- Заявка на поиск поступила на горячую линию отряда 21 декабря, когда было уже чуть за полночь, – рассказали в «ЛизаАлерт». – Срочность поиска заключалась в том, что у мужчины проблемы с памятью. Увы, деменция и Альцгеймер – частые спутники старости, и мы можем рассказать десятки историй, когда такие дедушки и бабушки больше домой не вернулись.



К поиску присоединились ещё два инфорга – Валентина и Лариса и координатор – Вероника. Они оперативно собрали данные для размещения ориентировки в Интернете, начали обзванивать больницы и объявили срочный сбор добровольцев. На поиски выдвинулись сразу четыре экипажа волонтёров «ЛизаАлерт».



Когда поисковики уже была на месте, выяснилось, что фотографии пропавшего нет, а запустить ориентировку без неё невозможно. Супруга пенсионера – тоже преклонного возраста – не знала, как отправить снимок представителям отряда. Тогда старший инфорг «ЛизаАлерт» отправилась к пенсионерке домой и передала фотографию инфогруппе, а сама осталась с женой бесследно исчезнувшего улан-удэнца.



Первым делом добровольцы осмотрели все дороги от места пропажи и проверили возможные места привязки. Постепенно зону поиска расширили ещё на несколько микрорайонов. А в 3:45 поступило сообщение, что пенсионер нашёлся.



- Неравнодушный водитель такси заметил одиноко идущего дедушку, предложил свою помощь и довёз его до ближайшего отделения полиции, – поделились поисковики.



Пожилой улан-удэнец ушёл довольно далеко – за шесть часов он преодолел более шести километров. В 4:21. добровольцы «ЛизаАлерт» привезли его домой. Ребята поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках и отдельно – внимательного таксиста.

