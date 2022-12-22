Приятель, которому она дала машину, попался пьяным за рулём
В Кяхтинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, солгавшей об угоне иномарки.
9 декабря женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне иномарки. По её словам, машина была припаркована около ограды дома, а ночью неизвестные её угнали.
Однако, как выяснилось, никакого преступления не было.
- В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что информация не соответствует действительности. На самом деле автомобиль, находившийся в пользовании женщины с разрешения владельца-родственника, она вечером 8 декабря дала своему знакомому. Приятелю понадобилось срочно решить вопросы в Кяхте. Однако срочные дела им решены не были: вместо этого он распил алкоголь в баре, после чего в состоянии опьянения сел за руль и на одной из улиц был задержан сотрудниками ДПС. Автоинспекторы составили в отношении 40-летнего нарушителя административный протокол, транспортное средство изъяли и поместили на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Женщина же, узнав о произошедшем, испугалась того, что теперь наказание ждёт её родственника – владельца машины – за передачу автомобиля нетрезвому водителю. В то же время ей хотелось также проучить приятеля, так подставившего её.
Самым подходящим вариантом в этой ситуации женщине показалось обращение в полицию с заявлением об угоне.
Теперь на неё саму возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Отметим, прежде женщине не только не была судима, но и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
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Жительница Бурятии солгала об угоне машины, чтобы проучить друга
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