Двое рабочих упали с 12-метровой работы
В городе Северобайкальск в Бурятии прораб организации осуждён за нарушение требований охраны труда, из-за чего погиб рабочий.
Трагедия произошла 30 июня 2022 года в здании эксплуатационного локомотивного депо. Двое работников упали с 12-метровой высоты на бетонный пол. Один из них погиб, второй получил тяжёлые травмы.
- В соответствии с договором подряда ООО «СК Лидер» выполняла работы по капитальному ремонту здания технической экипировки эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-12 Северобайкальск, в том числе ремонт кровли. 30 июня при отсутствии ежедневного инструктажа и непосредственного контроля со стороны прораба два работника подрядной организации, отстегнув страховочные пояса, демонтировали окно здания на высоте более 12 метров. В ходе выполнения работ металлический профильный лист, на котором находились подчинённые прораба, провалился. Оба работника упали с высоты на пол цеха, получив множественные переломы костей и травмы внутренних органов. Один из работников скончался в больнице, а второму причинён тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Подсудимый в ходе судебного разбирательства виновным признал себя полностью, раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии прораба осудили за гибель рабочего
Происшествия, Фото:
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