В Бурятии «Тойота Вокси» врезалась в дерево

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Травмы получила женщина



За прошедшие сутки, 21 декабря, на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим.



Около 11 часов в Тункинском районе 38-летний водитель «Тойоты Вокси» в пяти километрах от села Жемчуг не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.



В результате 54-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Вчера в республике инспекторы ДПС выявили 307 нарушений ПДД, в том числе задержаны 13 водителей с признаками опьянения.



