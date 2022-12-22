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В Бурятии «Тойота Вокси» врезалась в дерево

В Бурятии «Тойота Вокси» врезалась в дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получила женщина

За прошедшие сутки, 21 декабря, на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим.

Около 11 часов в Тункинском районе 38-летний водитель «Тойоты Вокси» в пяти километрах от села Жемчуг не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате 54-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера в республике инспекторы ДПС выявили 307 нарушений ПДД, в том числе задержаны 13 водителей с признаками опьянения.

ДТП

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