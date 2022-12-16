В Иркутской области сотрудница банка украла четыре миллиона у клиентов

Подозреваемая подделывала подписи и открывала фиктивные договоры вклада
В Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве 36-летнюю руководительницу одного из филиалов крупного банка, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
- В ходе операции сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями ГУС во взаимодействии с управлением ФСБ задержали 36-летнюю руководительницу одного из отделений банка. Следователи выяснили, что сотрудница финансовой организации, используя свое служебное положение, совершала финансовые операции без присутствия клиентов. Подозреваемая подделывала подписи, открывала фиктивные договоры вклада, а после забирала деньги себе, - говорится в сообщении.
Задержанной предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По месту жительства сотрудники полиции провели обыск, изъяли офисную технику и документы.
На данный момент женщина находится под домашним арестом.
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Происшествия, Фото:
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