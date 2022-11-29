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В Улан-Удэ с хозяина пса, покусавшего женщину, взыскали компенсацию

В Улан-Удэ с хозяина пса, покусавшего женщину, взыскали компенсацию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерпевшая получила множественные укусы

Судебные приставы взыскали для жительницы Улан-Удэ компенсацию морального вреда за укус собаки.

Соседский пёс неожиданно напал на женщину, когда она возвращалась домой. Потерпевшая получила множественные укусы, а также была порвана её одежда.

Хозяин, напавшего на улан-удэнку пса, по решению суда должен был выплатить 50 тысяч рублей. В эту сумму вошли материальный ущерб, компенсация морального вреда и судебные расходы. По истечению трёх месяцев решение суда так и не было исполнено, поэтому исполнительное производство было возбуждено в службе судебных приставов.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании денежных средств с банковских счетов и из заработной платы должника. Помимо этого, ему был временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации. В итоге должник выплатил компенсацию в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.


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