В Улан-Удэ с хозяина пса, покусавшего женщину, взыскали компенсацию

Потерпевшая получила множественные укусы



Судебные приставы взыскали для жительницы Улан-Удэ компенсацию морального вреда за укус собаки.



Соседский пёс неожиданно напал на женщину, когда она возвращалась домой. Потерпевшая получила множественные укусы, а также была порвана её одежда.



Хозяин, напавшего на улан-удэнку пса, по решению суда должен был выплатить 50 тысяч рублей. В эту сумму вошли материальный ущерб, компенсация морального вреда и судебные расходы. По истечению трёх месяцев решение суда так и не было исполнено, поэтому исполнительное производство было возбуждено в службе судебных приставов.



- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании денежных средств с банковских счетов и из заработной платы должника. Помимо этого, ему был временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации. В итоге должник выплатил компенсацию в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.





