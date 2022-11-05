В Улан-Удэ потушили пожар в магазине

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

К счастью, никто не пострадал



Сегодня, 5 ноября, в магазине по улице Гагарина, 18 в Улан-Удэ произошёл пожар. Сообщение о происшествии поступило в 13:13. К месту происшествия незамедлительно направлены пожарные расчёты ПСЧ- 1, 2, 3, 56. Всего привлечено 17 человек и четыре единицы техники.



Площадь возгорания составила семь квадратных метров. В 13:48 пожар был полностью потушен.



Пострадавших нет.



Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.







