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В Улан-Удэ потушили пожар в магазине

В Улан-Удэ потушили пожар в магазине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К счастью, никто не пострадал

Сегодня, 5 ноября, в магазине по улице Гагарина, 18 в Улан-Удэ произошёл пожар. Сообщение о происшествии поступило в 13:13. К месту происшествия незамедлительно направлены пожарные расчёты ПСЧ- 1, 2, 3, 56. Всего привлечено 17 человек и четыре единицы техники.

Площадь возгорания составила семь квадратных метров. В 13:48 пожар был полностью потушен.

Пострадавших нет.

Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



пожар

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