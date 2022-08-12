В Улан-Удэ возле колонии поймали метателя телефонов

Сотрудники колонии строгого режима предотвратили доставку мобильных телефонов
В Улан-Удэ сотрудники оперативного отдела и отдела охраны исправительной колонии строгого режима №2 предотвратили попытку доставки осуждённым крупной партии сотовых телефонов.
12 августа около 12 часов на прилегающей к колонии территории был задержан 46-летний житель посёлка Онохой. Он пытался перебросить через ограждение пять свёртков. В них находились 19 сотовых телефонов и Wi-Fi роутер.
- Запрещённые предметы изъяты. В отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ в марте этого года. Туда пытались перебросить сотовый телефон, гарнитуру и четыре зарядных устройства
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Сотрудники колонии строгого режима предотвратили доставку мобильных телефонов
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