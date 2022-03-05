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В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки

В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Нарушителя поймали у ограждения колонии строгого режима

В исправительную колонию строгого режима № 8 в Улан-Удэ пытались перебросить сотовый телефон, гарнитуру и четыре зарядных устройства.

- На прилегающей к колонии территории при попытке совершения переброса через основное ограждение задержан гражданин 1982 г.р. В ходе досмотра у задержанного обнаружен и изъят свёрток, в котором находились сотовый телефон, гарнитура и четыре зарядных устройства, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12. КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

Статья предполагает наложение административного штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля в исправительную колонию строгого режима № 2 в Улан-Удэ пытались перебросить с помощью арбалета сотовый телефон, наушники, Wi-Fi роутер, дрожжи и зажигалки.


колония осужденные

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