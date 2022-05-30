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Конопля в центре Улан-Удэ по-прежнему растёт

Конопля в центре Улан-Удэ по-прежнему растёт
Происшествия,  Фото:скриншот
«Травку» до сих пор не удалось ликвидировать

«Ого-го. До сих пор не вырвали. Всё для людей», - так в паблике «Весь Улан-Удэ» подписали видео с коноплёй, которая растёт на клумбе на площади Революции.

Как сообщал «Байкал-Daily», коноплю заметил горожанин неделю назад. Вероятнее всего, она проросла из-за грунта, куда ранее попали семена этого наркосодержащего растения.

В тот же день в пресс-службе мэрии сообщили, что коноплю устранят, а в июне выполнят ремонт газона. Возможно, работы по прополке сорняков-коноли были выполнены некачественно, а возможно, в грунте взошли новые семена. Как бы то ни было, конопля на площади Революции продолжает расти. 

Коноплю, растущую в городе, улан-удэнцы находили не раз. Летом 2021 года на той же площади Революции наркосодержащее растение росло в окружении саженцев деревьев и других растений. Тогда шла реконструкция, и территория была огорожена. 

Летом 2019 года улан-удэнцы обнаружили коноплю, выросшую на газоне в микрорайоне Бурвод. Также конопля в прежние годы росла даже на Театральной площади. 
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