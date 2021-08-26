Наркосодержащее растение проросло среди сорняков
Улан-удэнец нашёл в центре города клумбу с коноплёй. Наркотик растительного происхождение растёт в клумбе на площади Революции. Видео находки появилось в Instagram-паблике ves_ulan_ude.
В клумбе, помимо конопли, растут сорняки и несколько ёлочек. Сейчас на площади идёт реконструкция, поэтому территория огорожена.
Подписчики паблика сразу же принялись шутить в комментариях:
«Сегодня её уже не будет»;
«Кто-то семена перепутал»;
«Ого, как все меняется»;
«Уже выехали за ним».
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года улан-удэнцы обнаружили коноплю, выросшую на газоне в микрорайоне Бурвод. Конопля в прежние годы росла иногда даже на Театральной площади.
В центре Улан-Удэ выросла конопля
Происшествия, Фото:
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