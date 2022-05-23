Конопля взошла вместе с газонной травой
На обновлённой после реконструкции площади Революции в Улан-Удэ обнаружили коноплю. «Травка» взошла на газоне. На необычное озеленение обратил внимание местный житель, его видео опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».
- Площадь Революции вызывает вопросы. Откуда у нас начинают произрастать вот такие листочки? Их великое множество здесь. Грунт, интересно, откуда был привезён? – интересуется горожанин.
Откуда привезли грунт, смешанный с семенами конопли, пока неизвестно.
Коноплю, растущую в городе, улан-удэнцы находили не раз. Летом 2021 года на той же площади Революции наркосодержащее растение росло окружении саженцев деревьев и других растений. Тогда шла реконструкция, и территория была огорожена.
Летом 2019 года улан-удэнцы обнаружили коноплю, выросшую на газоне в микрорайоне Бурвод. Также конопля в прежние годы росла даже на Театральной площади.
В центре Улан-Удэ опять выросла конопля
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К осени торфяные очаги могут стать огромными, бьют тревогу активисты
Конопля взошла вместе с газонной травой
Водитель минивэна не справился с управлением
Наезд произошёл в пригороде Улан-Удэ
Огонь охватил более 400 га
В аварии пострадали два человека
В аварии пострадал пассажир
Выгорело около 60 «квадратов»
Уголовное дело направили в суд
Проводится доследственная проверка
Происшествия, 22.05.2022
Пожар произошёл на заимке
Происшествия, 22.05.2022
Мужчина перелезал через забор
Выгорело 200 квадратных метров
В республике бушует ветер
Мальчик купался без присмотра взрослых