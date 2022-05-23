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В центре Улан-Удэ опять выросла конопля

В центре Улан-Удэ опять выросла конопля
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Конопля взошла вместе с газонной травой

На обновлённой после реконструкции площади Революции в Улан-Удэ обнаружили коноплю. «Травка» взошла на газоне. На необычное озеленение обратил внимание местный житель, его видео опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».

- Площадь Революции вызывает вопросы. Откуда у нас начинают произрастать вот такие листочки? Их великое множество здесь. Грунт, интересно, откуда был привезён? – интересуется горожанин.

Откуда привезли грунт, смешанный с семенами конопли, пока неизвестно.

Коноплю, растущую в городе, улан-удэнцы находили не раз. Летом 2021 года на той же площади Революции наркосодержащее растение росло окружении саженцев деревьев и других растений. Тогда шла реконструкция, и территория была огорожена. 

Летом 2019 года улан-удэнцы обнаружили коноплю, выросшую на газоне в микрорайоне Бурвод. Также конопля в прежние годы росла даже на Театральной площади.  
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