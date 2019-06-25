Необычный вид «газона» растёт на Бурводе
На газоне в Улан-Удэ выросла конопля. Необычный «газон» замечен на улице Кабанская на Бурводе. Снимок с растением выложили горожане в паблик «Аноним 03».
Среди подписчиков группы «травка» вызвала множество шуток по этому поводу, многие выражали эмоции смеющимися смайликами.
«Весёлый газон на Кабанской», «Хороший газон», «Сейчас все наркоманы с джидинских и прибайкальских полей в город хлынут и бойню устроят за этот кустик-сиротинку», «Туда бы «бобик» поставить и ловить тех, кто решил покурить», «Ништяк-ништяк», юморят подписчики группы.
Многие подписчики даже и не поняли, в чём необычность снимка.
«Такой лучше, чем стриженый. В густой траве живут разные насекомые, пауки. Если скашивать низко, животные теряют среду обитания. Нет цветов, нектаром которых питаются, нет укрытия от солнца и врагов. В Европе давно отказались от тотальной стрижки газонов», «А мне нравится! Хоть какой-то газон, а то песок один...» - пишут люди.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в мэрии отчитались по посеву газона. Всего в Улан-Удэ высажено 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы. Нынче газоны сажали методом гидропосева.
В Улан-Удэ на газоне выросла конопля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
До конца 2019 года услуга беспроводного подключения к Интернету станет доступна пассажирам ещё шести вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги
На нескольких участках проводятся ремонтные работы
Необычный вид «газона» растёт на Бурводе
Проводятся проверки внезапной боеготовности
В том числе на празднике КВНщики разыграют Кубок работающей молодёжи
В Забайкальском крае на полигоне Цугол проходят учения для сапёров
Чемпионат мира по силовому многоборью проходил в городе Выборг
По словам Марины Шимадиной, детский театр набирает популярность
На въезде в Забайкальский нацпарк установили необычную скульптуру
Стал известен график официальных мероприятий известной семьи Бурдиных в республике
Александр Семёнов много лет трудится в СО РАН Бурятии
Молебен состоится в Курумканском районе
Военнослужащие Восточного военного округа приготовили грандиозный праздник для жителей и гостей Читы
Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы родителям отдыхающих в летних лагерях детей
Этап ведомственного чемпионата по служебному биатлону прошёл в Чите