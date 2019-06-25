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В Улан-Удэ на газоне выросла конопля

В Улан-Удэ на газоне выросла конопля
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Необычный вид «газона» растёт на Бурводе

На газоне в Улан-Удэ выросла конопля. Необычный «газон» замечен на улице Кабанская на Бурводе. Снимок с растением выложили горожане в паблик «Аноним 03».

Среди подписчиков группы «травка» вызвала множество шуток по этому поводу, многие выражали эмоции смеющимися смайликами.

«Весёлый газон на Кабанской», «Хороший газон», «Сейчас все наркоманы с джидинских и прибайкальских полей в город хлынут и бойню устроят за этот кустик-сиротинку», «Туда бы «бобик» поставить и ловить тех, кто решил покурить», «Ништяк-ништяк», юморят подписчики группы.

Многие подписчики даже и не поняли, в чём необычность снимка.

«Такой лучше, чем стриженый. В густой траве живут разные насекомые, пауки. Если скашивать низко, животные теряют среду обитания. Нет цветов, нектаром которых питаются, нет укрытия от солнца и врагов. В Европе давно отказались от тотальной стрижки газонов», «А мне нравится! Хоть какой-то газон, а то песок один...» - пишут люди.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в мэрии отчитались по посеву газона. Всего в Улан-Удэ высажено 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы. Нынче газоны сажали методом гидропосева.

конопля
 
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