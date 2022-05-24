Житель Иркутской области избил и утопил знакомого

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Тело погибшего искали больше месяца



32-летнему жителю села Кимильтей Зиминского района Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве.



По версии следствия, в начале апреля между двумя односельчанами произошёл конфликт на льду реки Кимильтей. 32-летний мужчина нанёс удар по голове 20-летнему знакомому. После этого погрузил его в прорубь и протолкнул в глубь.



Потерпевший погиб на месте.



- В результате умышленных целенаправленных преступных действий подозреваемого смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от асфиксии, возникшей в результате утопления в воде, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Тело погибшего обнаружили на прошлой неделе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность местного жителя к совершению убийства.



Подозреваемого мужчину арестовали.



Известно, что ранее обвиняемый отбывал наказание за убийство и имущественные преступления.



Расследование уголовного дела продолжается.





