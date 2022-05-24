Тело погибшего искали больше месяца
32-летнему жителю села Кимильтей Зиминского района Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве.
По версии следствия, в начале апреля между двумя односельчанами произошёл конфликт на льду реки Кимильтей. 32-летний мужчина нанёс удар по голове 20-летнему знакомому. После этого погрузил его в прорубь и протолкнул в глубь.
Потерпевший погиб на месте.
- В результате умышленных целенаправленных преступных действий подозреваемого смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от асфиксии, возникшей в результате утопления в воде, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Тело погибшего обнаружили на прошлой неделе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность местного жителя к совершению убийства.
Подозреваемого мужчину арестовали.
Известно, что ранее обвиняемый отбывал наказание за убийство и имущественные преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Житель Иркутской области избил и утопил знакомого
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Крупную партию героина перевозили в банках с кофе
Тело погибшего искали больше месяца
Инцидент произошёл в увеселительном заведении
По предварительным данным, опасная жидкость оказалась в открытом доступе по вине 15-летнего подростка
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности
Обвиняемая держала 13 собак, но не следила за ними
По предварительной информации, повреждено 650 кв. метров кровли
Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Бывший заключённый зарезал одного приятеля и пытался убить второго
Подозреваемого в браконьерстве задержали росгвардейцы
78 человек ехали, не имея водительских прав
Это уже вторая гибель сотрудника с начала пожароопасного периода
На месте работали взрывотехники
Вор забирался в квартиры улан-удэнцев, когда они были дома
До этого мужчина не раз колотил свою мать, когда выпивал