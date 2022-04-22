 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 апреля

21 апреля

Популярное

В Бурятии с контрабандиста леса взыщут 44 млн рублей

В Бурятии с контрабандиста леса взыщут 44 млн рублей
Происшествия, 
Сейчас мужчина, незаконно вывозивший лес из страны, сидит в колонии

Осуждённый в Бурятии за контрабанду леса мужчина выплатит 44 млн рублей. Решение об этом вынес Верховный суд республики, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ мужчина был признан виновным в приобретении заведомо незаконно заготовленной древесины, в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также злоупотреблении полномочиями. Ему назначено лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в 1,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

В 2017-2018 гг предприниматель, используя фиктивные договоры купли-продажи лес, вывез за рубеж почти 7 тыс. кубометров пиломатериалов стоимостью 44 млн рублей. Все эти деревья срубили незаконно «чёрные» лесорубы.

Бурятский транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с исковым заявлением к осуждённому о взыскании с него 44 млн рублей неосновательного обогащения, полученного при совершении контрабанды лесоматериалов. Суд в удовлетворении исковых требований прокурора отказал.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, транспортный прокурор обжаловал его в вышестоящий суд. Верховный суд республики решение суда первой инстанции отменил, требования прокурора удовлетворил в полном объёме.

Судебное постановление вступило в законную силу.

контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии погиб, подорвавшись на снаряде
Житель Бурятии погиб, подорвавшись на снаряде
Происшествия, 22.04.2022
Трагедия произошла недалеко от бывшей воинской части
Улан-удэнскую школу «заминировали» в четвёртый раз за неделю
Улан-удэнскую школу «заминировали» в четвёртый раз за неделю
Происшествия, 22.04.2022
Утром в столице Бурятии «заминировали» две школы
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, 22.04.2022
Все очаги возгорания ликвидированы 
Житель Бурятии взял кредит по паспорту приятеля
Житель Бурятии взял кредит по паспорту приятеля
Происшествия, 22.04.2022
О кредите потерпевший узнал от коллекторов 
Житель Иркутской области предстанет перед судом за смертельный пожар
Житель Иркутской области предстанет перед судом за смертельный пожар
Происшествия, 22.04.2022
В результате пожара один человек погиб и ещё три пострадали 
Житель Бурятии устроил пожар на свалке, поджигая траву
Житель Бурятии устроил пожар на свалке, поджигая траву
Происшествия, 21.04.2022
Огонь со свалки угрожал землям лесного фонда
В Иркутской области мошенник «продавал» дешёвый бензин
В Иркутской области мошенник «продавал» дешёвый бензин
Происшествия, 21.04.2022
Мошенник только недавно вышел из колонии
В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации
В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации
Происшествия, 21.04.2022
Сергей Левицкий обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ
Забайкалец пытался дать полицейскому взятку в 250 рублей
Забайкалец пытался дать полицейскому взятку в 250 рублей
Происшествия, 21.04.2022
Полицейского пытался подкупить пьяный водитель
В Забайкалье студент подделал справку, чтобы получить «академ»
В Забайкалье студент подделал справку, чтобы получить «академ»
Происшествия, 21.04.2022
Парень придумал нелегальный способ, как не быть отчисленным
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
Происшествия, 21.04.2022
Девочку не только жестоко избили, но и истязали зажигалкой и тлеющими сигаретами
В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО
В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО
Происшествия, 21.04.2022
Обвиняемому по делу о гибели пяти человек избрали меру пресечения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^