В Бурятии с контрабандиста леса взыщут 44 млн рублей

Сейчас мужчина, незаконно вывозивший лес из страны, сидит в колонии



Осуждённый в Бурятии за контрабанду леса мужчина выплатит 44 млн рублей. Решение об этом вынес Верховный суд республики, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Ранее приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ мужчина был признан виновным в приобретении заведомо незаконно заготовленной древесины, в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также злоупотреблении полномочиями. Ему назначено лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в 1,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.



В 2017-2018 гг предприниматель, используя фиктивные договоры купли-продажи лес, вывез за рубеж почти 7 тыс. кубометров пиломатериалов стоимостью 44 млн рублей. Все эти деревья срубили незаконно «чёрные» лесорубы.



Бурятский транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с исковым заявлением к осуждённому о взыскании с него 44 млн рублей неосновательного обогащения, полученного при совершении контрабанды лесоматериалов. Суд в удовлетворении исковых требований прокурора отказал.



Не согласившись с решением суда первой инстанции, транспортный прокурор обжаловал его в вышестоящий суд. Верховный суд республики решение суда первой инстанции отменил, требования прокурора удовлетворил в полном объёме.



Судебное постановление вступило в законную силу.



