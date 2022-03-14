Джем с наркотиками пытались передать в улан-удэнскую колонию

Наркотики почуяла служебная собака
29-летнему осуждённому, который сидит в исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ, пытались передать наркотики в упаковке с джемом.
- В ходе досмотра передачи сотрудники колонии обнаружили запрещённые вещества, спрятанные ухищрённым способом. В упаковках джема «Махеев» находилось три свёртка с веществом тёмного цвета. При досмотре передачи применялась служебная собака, которая подтвердила наличие наркотических средств в свёртках, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Посылку отправил в колонию 19-летний улан-удэнец.
Для принятия правового решения материалы переданы в отдел полиции №2.
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