 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

Джем с наркотиками пытались передать в улан-удэнскую колонию

Джем с наркотиками пытались передать в улан-удэнскую колонию
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Наркотики почуяла служебная собака

29-летнему осуждённому, который сидит в исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ, пытались передать наркотики в упаковке с джемом.

- В ходе досмотра передачи сотрудники колонии обнаружили запрещённые вещества, спрятанные ухищрённым способом. В упаковках джема «Махеев» находилось три свёртка с веществом тёмного цвета. При досмотре передачи применялась служебная собака, которая подтвердила наличие наркотических средств в свёртках, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


Посылку отправил в колонию 19-летний улан-удэнец.

Для принятия правового решения материалы переданы в отдел полиции №2.

наркотики осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине
Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине
Происшествия, 14.03.2022
О гибели офицера сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков
Пенсионерки из Бурятии стали жертвами серийного мошенника
Пенсионерки из Бурятии стали жертвами серийного мошенника
Происшествия, 14.03.2022
Аферист представлялся попавшим в ДТП родственником 
В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
Происшествия, 14.03.2022
О долге женщина узнала от судебных приставов 
В Братске нашли и наказали водителя-лихача
В Братске нашли и наказали водителя-лихача
Происшествия, 14.03.2022
Видеозапись нарушения появилась в СМИ
В Улан-Удэ взрывотехников вызвали из-за пластмассовой гранаты
В Улан-Удэ взрывотехников вызвали из-за пластмассовой гранаты
Происшествия, 14.03.2022
Инцидент произошёл возле железнодорожного переезда
В Бурятии дебошир побил стёкла и сломал ворота
В Бурятии дебошир побил стёкла и сломал ворота
Происшествия, 14.03.2022
Молодой человек устроил погром, разозлившись на двух девушек
В Бурятии увеличилось число краж
В Бурятии увеличилось число краж
Происшествия, 14.03.2022
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности за два первых месяца
В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
Происшествия, 14.03.2022
Инциденты случились в конце прошлой недели
В Улан-Удэ простились с военнослужащим, погибшим на Донбассе
В Улан-Удэ простились с военнослужащим, погибшим на Донбассе
Происшествия, 13.03.2022
Данил Новолодский посмертно награждён орденом Мужества
В Бурятии тело погибшего туриста нашли под трёхметровым слоем снега
В Бурятии тело погибшего туриста нашли под трёхметровым слоем снега
Происшествия, 13.03.2022
С помощью метода зондирования спасатели обследовали 150 квадратных метров снежного покрова
В Иркутском районе на пожаре погиб мужчина
В Иркутском районе на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 12.03.2022
Ещё один мужчина получил ожоги 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^