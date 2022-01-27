В Улан-Удэ полиция ищет подозреваемых в кражах денег с карт







За аналогичное преступление полицейские разыскивают ещё двух граждан. Они оплатили чужой картой в точке быстрого питания и магазинах на улице Гагарина поздним вечером 26 декабря.



Приметы мужчины: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, меховую тёмно-коричневую шапку, кожаные перчатки чёрного цвета.



Приметы женщины: европейской внешности, на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Была одета в куртку синюю с капюшоном, шапку светлую с рисунком кошки серого цвета, кофту вязаную с высоким воротником салатового цвета.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемых гражданах либо их местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(951)633-83-69, 8(983)408-46-00.



- Распоряжение чужими деньгами без разрешения их хозяев и, в частности, использование средств с утерянных владельцами банковских карт является противоправным деянием и влечёт уголовную ответственность, - напоминают полицейские.



За аналогичное преступление полицейские разыскивают ещё двух граждан. Они оплатили чужой картой в точке быстрого питания и магазинах на улице Гагарина поздним вечером 26 декабря.европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, меховую тёмно-коричневую шапку, кожаные перчатки чёрного цвета.европейской внешности, на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Была одета в куртку синюю с капюшоном, шапку светлую с рисунком кошки серого цвета, кофту вязаную с высоким воротником салатового цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемых гражданах либо их местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(951)633-83-69, 8(983)408-46-00.- Распоряжение чужими деньгами без разрешения их хозяев и, в частности, использование средств с утерянных владельцами банковских карт является противоправным деянием и влечёт уголовную ответственность, - напоминают полицейские.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в кражах денег с банковских карт, сообщает МВД по Бурятии.Так, ведётся розыск мужчины, который днём 13 января рассчитался чужой банковской картой в магазине по улице Моховой. Владелица карты, предположительно, часом ранее обронила её рядом с торговым центром в районе остановки «Элеватор».азиатской внешности, на вид 40 лет, рост 165-170 см. Был одет: в куртку и шапку чёрного цвета, джинсы синие, сапоги войлочные серого цвета. При себе имел синий рюкзак.Был вместе с женщиной азиатской внешности 35 лет, рост 165-170, одетой в синие куртку и джинсы, шапку и шарф тёмно-серые вязаные, чёрные кожаные сапоги.