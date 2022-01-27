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В Улан-Удэ полиция ищет подозреваемых в кражах денег с карт

В Улан-Удэ полиция ищет подозреваемых в кражах денег с карт
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
МВД просит улан-удэнцев помочь в поиске подозреваемых

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в кражах денег с банковских карт, сообщает МВД по Бурятии.

Так, ведётся розыск мужчины, который днём 13 января рассчитался чужой банковской картой в магазине по улице Моховой. Владелица карты, предположительно, часом ранее обронила её рядом с торговым центром в районе остановки «Элеватор».

Приметы гражданина: азиатской внешности, на вид 40 лет, рост 165-170 см. Был одет: в куртку и шапку чёрного цвета, джинсы синие, сапоги войлочные серого цвета. При себе имел синий рюкзак.

Был вместе с женщиной азиатской внешности 35 лет, рост 165-170, одетой в синие куртку и джинсы, шапку и шарф тёмно-серые вязаные, чёрные кожаные сапоги.

 
За аналогичное преступление полицейские разыскивают ещё двух граждан. Они оплатили чужой картой в точке быстрого питания и магазинах на улице Гагарина поздним вечером 26 декабря.

Приметы мужчины: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, меховую тёмно-коричневую шапку, кожаные перчатки чёрного цвета.

Приметы женщины: европейской внешности, на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Была одета в куртку синюю с капюшоном, шапку светлую с рисунком кошки серого цвета, кофту вязаную с высоким воротником салатового цвета.


При наличии какой-либо информации о разыскиваемых гражданах либо их местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(951)633-83-69, 8(983)408-46-00.

- Распоряжение чужими деньгами без разрешения их хозяев и, в частности, использование средств с утерянных владельцами банковских карт является противоправным деянием и влечёт уголовную ответственность, - напоминают полицейские.

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