В Иркутской области рецидивистов осудили за кражу имущества «РЖД»

На троих они имеют 22 судимости



Трое жителей города Тайшета признаны виновными по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». В совокупности они имеют за плечами 22 судимости, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В мае 2021 года мужчины проникли на территорию базы распределения материалов верхнего строения пути Тайшетской дистанции пути и украли железнодорожные накладки весом более 500 кг.



Суд с учётом фактически не отбытого наказания по предыдущим приговорам признал их виновными. Двоим из них, имеющих рецидив преступлений, суд назначил 6 лет и 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно; одному, с учётом смягчающих вину обстоятельств, - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

