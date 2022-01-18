 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

В Иркутской области рецидивистов осудили за кражу имущества «РЖД»

В Иркутской области рецидивистов осудили за кражу имущества «РЖД»
Происшествия,  Фото:pexels.com
На троих они имеют 22 судимости

Трое жителей города Тайшета признаны виновными по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». В совокупности они имеют за плечами 22 судимости, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В мае 2021 года мужчины проникли на территорию базы распределения материалов верхнего строения пути Тайшетской дистанции пути и украли железнодорожные накладки весом более 500 кг.

Суд с учётом фактически не отбытого наказания по предыдущим приговорам признал их виновными. Двоим из них, имеющих рецидив преступлений, суд назначил 6 лет и 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно; одному, с учётом смягчающих вину обстоятельств, - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области перевёл мошенникам миллион рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам миллион рублей
Происшествия, 18.01.2022
Мужчина поверил, что принимает участие в поимке мошенников
В Иркутской области пьяный водитель без прав устроил гонки с полицией
В Иркутской области пьяный водитель без прав устроил гонки с полицией
Происшествия, 18.01.2022
После остановки водитель запер двери и категорически отказывался выходить из автомобиля
Пожилого улан-удэнца поймали с героином
Пожилого улан-удэнца поймали с героином
Происшествия, 18.01.2022
Полицейские задержали 60-летнего наркомана в подъезде
Забайкалка убила сожителя ударом ножа в плечо
Забайкалка убила сожителя ударом ножа в плечо
Происшествия, 18.01.2022
Мужчина скончался от потери крови 
Шесть раз судимый забайкалец попался на краже
Шесть раз судимый забайкалец попался на краже
Происшествия, 17.01.2022
Мужчина незаметно взял гаджет и сдал в ломбард
В Забайкалье автомобилист сбежал с места ДТП с поездом
В Забайкалье автомобилист сбежал с места ДТП с поездом
Происшествия, 17.01.2022
В Могочинском районе произошло столкновение грузового поезда и легковушки
Читинец отдал мошенникам более миллиона рублей
Читинец отдал мошенникам более миллиона рублей
Происшествия, 17.01.2022
Аферисты обманули мужчину, пообещав дополнительный заработок
Жительница Бурятии убила свою тётю, а полиции соврала
Жительница Бурятии убила свою тётю, а полиции соврала
Происшествия, 17.01.2022
Убийство произошло на Старый Новый год
В Забайкалье у вора украли украденное
В Забайкалье у вора украли украденное
Происшествия, 17.01.2022
Мужчина украл велосипед, спрятал его, но потом не нашёл
Житель Братска убил мужчину и поджёг дом, убив ещё и пенсионерку
Житель Братска убил мужчину и поджёг дом, убив ещё и пенсионерку
Происшествия, 17.01.2022
Пожилая женщина погибла, поскольку не могла самостоятельно передвигаться
В Улан-Удэ девочка сломала ключицу, катаясь на «ватрушке»
В Улан-Удэ девочка сломала ключицу, катаясь на «ватрушке»
Происшествия, 17.01.2022
Пострадавшая девочка находится в больнице
В Забайкалье суд оправдал полицейского, обвинённого в применении силы
В Забайкалье суд оправдал полицейского, обвинённого в применении силы
Происшествия, 17.01.2022
Суд признал, что сотрудник действовал в пределах своих полномочий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^