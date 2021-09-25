В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося



В Курумканском районе Бурятии завершены поиски пропавшей 33-летней женщины. Она найдена мёртвой.



- Обстоятельства случившегося устанавливаются полицией, - сообщили накануне вечером в районной группе «Курумкан-инфо. 24/7».



20 сентября женщина ушла с деляны расположенной в местности «Лысая гора» около 17:00 и с того времени её местонахождение не было установлено.

