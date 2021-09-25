Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося
В Курумканском районе Бурятии завершены поиски пропавшей 33-летней женщины. Она найдена мёртвой.
- Обстоятельства случившегося устанавливаются полицией, - сообщили накануне вечером в районной группе «Курумкан-инфо. 24/7».
20 сентября женщина ушла с деляны расположенной в местности «Лысая гора» около 17:00 и с того времени её местонахождение не было установлено.
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
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