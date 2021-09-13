На месте крушения самолёта в Иркутской области нашли чёрный ящик

Самолёт полностью разрушен
Один чёрный ящик потерпевшего крушение в Иркутской области самолёта L-410 обнаружен в ходе осмотра места происшествия, сообщает ТАСС.
Самолёт полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии, уточняет ТАСС.
Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в четырёх километрах от села Казачинское
, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени) 12 сентября.
На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека (в том числе один пилот) погибли, 12 пострадали.
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