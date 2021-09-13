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На месте крушения самолёта в Иркутской области нашли чёрный ящик

На месте крушения самолёта в Иркутской области нашли чёрный ящик
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолёт полностью разрушен

Один чёрный ящик потерпевшего крушение в Иркутской области самолёта L-410 обнаружен в ходе осмотра места происшествия, сообщает ТАСС.

Самолёт полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии, уточняет ТАСС.


Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в четырёх километрах от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени) 12 сентября.

На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека (в том числе один пилот) погибли, 12 пострадали. 

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