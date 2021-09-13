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В Иркутской области разбился пассажирский самолёт

В Иркутской области разбился пассажирский самолёт
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Погибли четыре человека

Возле села Казачинское в районе реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку самолёт L-410. Рейс летел из Иркутска в село Казачинское. Самолёт потерпел крушение, упав с небольшой высоты. Сообщение об этом спасателям поступило в 23.15 часов 12 сентября.

На борту находились 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли. Детей в самолёте не было.

Погибшие - трое пассажиров и один пилот. Известно, что один погибший был жителем Иркутска, один – Ангарска, двое – из посёлка Магистральный. 
 

Практически сразу появилась информация, что многие пассажиры заблокированы в искорёженном салоне самолёта. Пассажирке Елене удалось выйти на связь. С ней в контакте в том числе всё это время был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Благодаря её звонкам удалось установить место авиакатастрофы.

СМИ сообщали, что люди стучали по частям лайнера, чтобы их обнаружили и помогли. Прибывшие спасатели освободили их и передали медикам. Раненых людей эвакуировали на лодках.

- Все пострадавшие на месте жёсткой посадки самолёта L 410 переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.


 

У выживших диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы, одна пассажирка в тяжёлом состоянии, передаёт «Интерфакс». Три человека, которые в момент ЧП были на борту, находятся в реанимации.

- В больницу были доставлены 12 человек. Четверо – в тяжёлом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные под наблюдением врачей. Елена, которая была со мной на связи, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. На месте работает психолог, - написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице.


Выживший пилот Николай Махнутин рассказал о причинах крушения, сообщил сайт «Говорит Москва». По словам пилота, катастрофа произошла, так как во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту. Из-за сильного тумана они не заметили сопку и столкнулись с ней.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Группировка спасателей в районе аварии увеличена с 22 до 50 человек.

Среду, 15 сентября, в Иркутской области объявят днём траура по погибшим пассажирам самолёта L-410. 

Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии - по 500 тысяч рублей, в среднем - по 250 тысяч, в лёгкой - по 100 тысяч. 



авиакатастрофа

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