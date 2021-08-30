Мужчина ранее уже имел приговор за аналогичное нарушение
Житель Иволгинского района Бурятии осуждён за очередную езду в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе райсуда.
Мужчине назначено реальное лишение свободы, поскольку в июне 2020 года он был признан судом виновным в аналогичном преступлении. Тогда его приговорили к условному наказанию, лишив водительских прав на два года.
Однако в июне 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вновь сел за руль автомобиля.
Суд приговорил мужчину к одному году двум месяцам колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.
Житель Бурятии отправится в колонию за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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