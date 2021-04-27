Забайкальца за убийство начальника УФСИН заключили под стражу

62-летнему жителю Забайкальского края предъявлено обвинение по статье «Убийство двух человек, совершённое из хулиганских побуждений».
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 апреля с 14 до 16 часов на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения без явных причин выстрелил из незаконно приобретённого и хранимого гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра в двух мужчин, находившихся в охотничьем доме. От полученных ранений один из потерпевших, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.
Следователи задержали и допросили мужчину. В ходе проведённой проверки показаний на месте подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах совершённого убийства.
- Назначен весь комплекс судебных экспертиз, в том числе, судебные медицинские и баллистическая, а также психолого-психиатрическая и генотипоскопическая экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
26 апреля обвиняемого заключили под стражу.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за хулиганство.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.