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Забайкальца за убийство начальника УФСИН заключили под стражу

Забайкальца за убийство начальника УФСИН заключили под стражу
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчине предъявлено обвинение

62-летнему жителю Забайкальского края предъявлено обвинение по статье «Убийство двух человек, совершённое из хулиганских побуждений».

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 апреля с 14 до 16 часов на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения без явных причин выстрелил из незаконно приобретённого и хранимого гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра в двух мужчин, находившихся в охотничьем доме. От полученных ранений один из потерпевших, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.

Следователи задержали и допросили мужчину. В ходе проведённой проверки показаний на месте подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах совершённого убийства.

- Назначен весь комплекс судебных экспертиз, в том числе, судебные медицинские и баллистическая, а также психолого-психиатрическая и генотипоскопическая экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

26 апреля обвиняемого заключили под стражу.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за хулиганство.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.
Забайкальский край убийство
 
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