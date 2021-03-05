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В Улан-Удэ горел 12-квартирный дом

В Улан-Удэ горел 12-квартирный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь охватил 200 квадратных метров

5 марта в первом часу ночи в Улан-Удэ произошёл крупный пожар. Он произошёл в12-квартирном одноэтажном жилом доме по улице Горхонская

На момент прибытия пожарных горела квартира и крыша деревянного дома.

- Сложность при тушении пожара заключалась в том, что жилой дом сборно-щитовой с пустотными перекрытиями и перегородками. В ходе ликвидации пожара производилось тушение и разбор конструкций жилого дома, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Вячеслав Калмынин.

Огонь повредил дом на площади 200 квадратных метров


Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении пожара было задействовано шесть единиц техники, 19 пожарных.

Для установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели и эксперты, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
пожар
 
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