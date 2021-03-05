В Улан-Удэ горел 12-квартирный дом

Огонь повредил дом на площади 200 квадратных метров





5 марта в первом часу ночи в Улан-Удэ произошёл крупный пожар. Он произошёл в12-квартирном одноэтажном жилом доме по улице ГорхонскаяНа момент прибытия пожарных горела квартира и крыша деревянного дома.- Сложность при тушении пожара заключалась в том, что жилой дом сборно-щитовой с пустотными перекрытиями и перегородками. В ходе ликвидации пожара производилось тушение и разбор конструкций жилого дома, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Вячеслав Калмынин.Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении пожара было задействовано шесть единиц техники, 19 пожарных.Для установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели и эксперты, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.