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Глава МВД Бурятии рассказал о задержании погубившего подростков водителя

Глава МВД Бурятии рассказал о задержании погубившего подростков водителя
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
По словам Олега Кудинов, виновник страшной аварии был задержан через час

Представители Бурятского отделения КПРФ провели собственное расследование страшного ДТП, которое произошло 23 февраля на пешеходном переходе около железнодорожного вокзала. Об этом рассказал депутат Народного Хурала Баир Цыренов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этот трагический вечер пьяный мужчина на угнанной машине насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Водитель скрылся с места аварии. Спустя некоторое время полицейские его задержали. Автомобиль мужчина угнал. Но в подлинности этой версии коммунисты усомнились, о чём заявили на сессии Народного Хурала.

- Мы попробовали своё небольшое расследование провести. Пока получается, что автомобиль, если данные у меня правильные, по госномеру, по вин-номеру автомобиля Lexus RX 350, ещё в 2015 году с этим номером попал в ДТП, в ходе которого автомобиль не подлежал восстановлению. Автомобиль был утилизирован тем владельцем. Каким-то образом, этот же вин-номер сейчас присвоен автомобилю, который попал в ДТП 23 февраля. Возможно, вы этой информацией обладаете? Может быть, она ошибочная, я не могу на 100% сейчас утверждать. Но у меня есть основания считать, что информация может быть достоверной. Мы по этому номеру выясняли, и я с бывшим владельцем того автомобиля разговаривал, - рассказал Баир Цыренов.

Также он высказал мнение, что таким образом могут быть попытки «прикрыть» каких-то влиятельных людей.

Глава МВД по Бурятии Олег Кудинов был удивлён такой информации и ответил, что впервые слышит подобную версию.

Кудинов также опроверг информацию о бездействии полиции.

- Проходила (информация), что три часа полиция бездействовала, план «Перехват» не объявляли. Это не так. Там технический сбой был просто, информационный. Как только в 18:32 поступил нам сигнал, что произошло такое страшное ДТП, такая трагедия, в течение трёх минут был введён план «Перехват». В течение 11 минут машина была установлена. В течение часа это лицо было задержано сотрудниками полиции, - ответил Олег Кудинов.

Также министр выразил возмущение, что некоторые блогеры не указывали, что водитель «Lexus» был задержан именно полицейскими.

- Некоторым блогерам не надо стесняться, а то они говорят: «Такой-то там задержан». Кем задержан? Ну полицией же задержан, что вы стесняетесь? – добавил он.
ДТП МВД Бурятии
 
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