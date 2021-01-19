В Бурятии посадили мужчину, всадившего ножницы в глаз жены

Женщина в тот момент была беременна
Суд признал жителя Закаменского района Бурятии, воткнувшего ножницы в глаз беременной жены, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл летом 2020 года. Житель города Закаменск часто, будучи пьяным, устраивал дома скандалы. В очередной раз на просьбы жены успокоиться он ударил её маникюрными ножницами. Удар пришёлся в правый глаз женщины. На тот момент она была беременна третьим ребёнком. После этой травмы у неё сильно снизилось зрение.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы.
Он пытался обжаловать решение районного суда и просил смягчить наказание из-за наличия детей. Апелляционная жалоба ушла в Верховный суд Бурятии. Отметим, пострадавшая женщина возражала против смягчения наказания.
- Судом апелляционной инстанции приговор признан законным и обоснованным, а назначенное наказание в виде трёх лет лишения свободы – справедливым, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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