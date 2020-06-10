Житель Бурятии всадил ножницы в глаз беременной

У женщины снизилось зрение



43-летний житель города Закаменск в Бурятии, находясь в нетрезвом виде, избил 33-летнюю сожительницу. Во время конфликта, за которым последовала драка, он схватил с холодильника маникюрные ножницы и ударил ими по лицу женщины.



Удар пришёлся на правый глаз женщины. С контузией глазного яблока она была госпитализирована в медучреждение. Оттуда в полицию поступило сообщение о доставлении горожанки с травмами.



Ущерб, причинённый здоровью потерпевшей, расценён судебно-медицинской экспертизой, как относительно тяжкий - у неё снизилось зрение.



Травмированная женщина – мать двоих детей, в настоящее время беременна третьим.



Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе, за преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода он не имеет, зарабатывает случайными подработками.



За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В полиции отмечают, что большая часть семейно-бытовых преступлений совершается вследствие злоупотребления спиртными напитками и возникающих на этой почве семейных скандалов.













