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Житель Бурятии всадил ножницы в глаз беременной

Житель Бурятии всадил ножницы в глаз беременной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У женщины снизилось зрение

43-летний житель города Закаменск в Бурятии, находясь в нетрезвом виде, избил 33-летнюю сожительницу. Во время конфликта, за которым последовала драка, он схватил с холодильника маникюрные ножницы и ударил ими по лицу женщины.

Удар пришёлся на правый глаз женщины. С контузией глазного яблока она была госпитализирована в медучреждение. Оттуда в полицию поступило сообщение о доставлении горожанки с травмами.

Ущерб, причинённый здоровью потерпевшей, расценён судебно-медицинской экспертизой, как относительно тяжкий - у неё снизилось зрение.

Травмированная женщина – мать двоих детей, в настоящее время беременна третьим.

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе, за преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода он не имеет, зарабатывает случайными подработками.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В полиции отмечают, что большая часть семейно-бытовых преступлений совершается вследствие злоупотребления спиртными напитками и возникающих на этой почве семейных скандалов.






умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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