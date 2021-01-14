Кражи произошли после совместной встречи Нового года
13 января в полицию обратился 62-летний улан-удэнец, обвинивший соседа в краже денег с банковских счетов. С 25-летним молодым человеком мужчина отмечал Новый год, а через неделю обнаружил кражу накоплений.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что, уходя домой из гостей в новогоднюю ночь, он забрал с собой планшет хозяина жилища. Молодой человек этот факт объяснил тем, что не добудился владельца и побоялся оставлять гаджет в незапертой квартире.
Уже дома молодому человеку пришло известие о смерти близкого родственника, понадобились деньги на похороны. Увидев на планшете уведомление о возобновлении действия услуги «мобильный банк», парень не удержался от соблазна. Он перечислил на свой счёт восемь тысяч рублей.
Спустя два часа он вернулся к соседу и попросил занять ещё 1,5 тысячи рублей, умолчав о совершённом переводе. Пенсионер, войдя в положение, дал приятелю для снятия оговоренной суммы свою банковскую карту (другого банка), а также назвал пин-код. Однако друг, сняв деньги, карту так и не вернул.
Уехав на похороны в соседний регион, с карты он растратил более 15 тысяч рублей.
- Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Он трудоустроен Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» - по факту кражи восьми тысяч рублей со счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств с банковской карты. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец стал вором, нуждаясь в деньгах на похороны
Происшествия, Фото:
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