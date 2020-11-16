Мужчина получил условный срок
Житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему.
В июле 2015 года мужчин приобрёл у неустановленных лиц самодельный пистолет и патроны. Затем сел с оружием в поезд до Новосибирска. На станции в Северобайкальске мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции. Они изъяли у него оружие и боеприпасы.
Суд с учётом признания подсудимым своей вины назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Жителя Бурятии осудили за самодельный пистолет
Происшествия, Фото:
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