Жителя Бурятии осудили за самодельный пистолет

Мужчина получил условный срок



Житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему.



В июле 2015 года мужчин приобрёл у неустановленных лиц самодельный пистолет и патроны. Затем сел с оружием в поезд до Новосибирска. На станции в Северобайкальске мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции. Они изъяли у него оружие и боеприпасы.



Суд с учётом признания подсудимым своей вины назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

