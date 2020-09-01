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В Бурятии пропал сборщик кедровых шишек

В Бурятии пропал сборщик кедровых шишек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сестра потеряла брата в лесу

В субботу, 29 августа, к спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда в Бурятии обратилась девушка. Её брат ушёл в лес в Баргузинском районе собирать кедровые шишки, но не вышел на связь в условленное время.

Поиски Байкальского отряда не увенчались успехом. На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Поисковые работы планируют проводить пять дней, включая дорогу до района.

«Не заметили, в какую пору он исчез»

Также вчера вечером спасатели выезжали в Заиграевский район на поиски 50-летнего мужчины.

- Примерно в 13:30 мы приехали в лес, нас было четверо: моя соседка, её брат и их знакомый. Соседка, её брат и я держались вместе, не уходили далеко от машины и друг от друга, а их сосед ушёл чуть дальше от нас. Мы не заметили в какую пору он исчез. Часов с четырёх, а может и раньше, мы стали его искать, кричать, но он уже не откликался. В 17:20 я позвонила в службу спасения, потому что до темноты не далеко оставалось, - говорит девушка, которая сообщила о пропаже.

Четверо спасателей оперативно нашли мужчину.

- Все очень быстро среагировали, - добавила собирательница грибов.


По информации республиканского агентства ГО и ЧС 
пропавшие без вести спасательная операция
 
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