В Бурятии пропал сборщик кедровых шишек





По информации республиканского агентства ГО и ЧС



В субботу, 29 августа, к спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда в Бурятии обратилась девушка. Её брат ушёл в лес в Баргузинском районе собирать кедровые шишки, но не вышел на связь в условленное время.Поиски Байкальского отряда не увенчались успехом. На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Поисковые работы планируют проводить пять дней, включая дорогу до района.Также вчера вечером спасатели выезжали в Заиграевский район на поиски 50-летнего мужчины.- Примерно в 13:30 мы приехали в лес, нас было четверо: моя соседка, её брат и их знакомый. Соседка, её брат и я держались вместе, не уходили далеко от машины и друг от друга, а их сосед ушёл чуть дальше от нас. Мы не заметили в какую пору он исчез. Часов с четырёх, а может и раньше, мы стали его искать, кричать, но он уже не откликался. В 17:20 я позвонила в службу спасения, потому что до темноты не далеко оставалось, - говорит девушка, которая сообщила о пропаже.Четверо спасателей оперативно нашли мужчину.- Все очень быстро среагировали, - добавила собирательница грибов.